Crise au Burundi: la société civile en appelle à l’Union africaine

A l'approche de la tenue en mai prochain du référendum au Burundi censé permettre à Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir, la société civile est de plus en plus inquiète. Ce référendum devrait finir d'enterrer l'accord d'Arusha qui était la pierre angulaire de la paix et de la réconciliation au Burundi, avec ce partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis. Le référendum est rejeté par une majorité de représentants de l'opposition et de la société civile qui pour l'essentiel vivent en exil. Depuis deux ans, c'est la communauté des Etats d'Afrique de l'Est qui tentait d'instaurer un dialogue entre le président burundais et ses détracteurs, mais en vain. Pour la société civile, il est temps que l’Union africaine reprenne le dossier.