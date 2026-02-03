Mercato : le Sénégalais Madiodio Dia rejoint Portsmouth

C’est désormais officiel. Le défenseur sénégalais, Madiodio Dia (22 ans) quitte la Norvège pour rejoindre l’Angleterre. L'annonce a été faite par le site du club. L'entraîneur, John Mousinho, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer nos options défensives en accueillant Madiodio au club. ».« C’est un défenseur grand et agressif, qui apportera une réelle présence physique à notre ligne défensive et qui correspond exactement au profil que nous recherchions », ajoute le coach



Alors que le chrono affichait les dernières heures du mercato ce lundi, les dirigeants de Portsmouth ont accéléré la cadence pour arracher la signature du défenseur central en provenance du FK Haugesund. Pur produit de l’ASC Linguère de Saint-Louis, Madiodio Dia continue de gravir les échelons avec une détermination impressionnante. Arrivé en Norvège en 2024, il s'est d'abord forgé un caractère à Egersund avant de devenir le patron de la défense de Haugesund. Malgré une saison difficile pour son club en Eliteserien, les performances individuelles de l'international U21 sénégalais n'ont laissé personne indifférent.



Avec sa taille de 1,92 m et son style de jeu combatif, il a rapidement attiré les radars des recruteurs britanniques. Si Norwich City et Blackburn Rovers étaient sur les rangs, c'est finalement sous les ordres de John Mousinho, à Portsmouth, que Madidio va poursuivre sa progression. À Portsmouth, les attentes sont immenses. Le club, actuellement à la lutte en Championship (deuxième division anglaise), voit en Dia le renfort athlétique nécessaire pour stabiliser son arrière-garde. “ Son leadership naturel et sa capacité à s'imposer dans les duels aériens seront des atouts majeurs dans un championnat réputé pour son intensité physique. En rejoignant l'antichambre de la Premier League, Madiodio Dia franchit un palier crucial. Il rejoint la cohorte des défenseurs sénégalais qui s'illustrent en Angleterre, avec l'ambition, à terme, de frapper aux portes de l'équipe nationale A dirigée par le staff technique des Lions.



Madidio est déjà arrivé au Royaume-Uni pour satisfaire à la traditionnelle visite médicale avant de parapher son contrat de deux ans et demi. Une nouvelle aventure commence pour l'ancien joueur de la Linguère de Saint Louis, avant de rejoindre l'Europe pour signer à Haugesund à l'été 2023.