Fatick et Aero Lao : des faux billets de banque et de la drogue saisis, deux individus arrêtés

Dans le cadre de leurs missions de sécurisation, les brigades de Colobane (Fatick, ouest) et d’Aéré Lao ont saisi des faux billets de banque d’une valeur de 1 400 000 de FCFA et 19 kilogrammes de chanvre indien et interpellé deux individus.



D’après le communiqué de la gendarmerie, la brigade de proximité de Colobane (compagnie de Fatick), qui a procédé à la saisie des faux billets, a interpellé le mis en cause suite à une dénonciation. Le prévenu, qui est un opérateur économique, s’est rendu le 02 février 2026 au marché hebdomadaire de Mbar, avec la somme de deux millions quatre cents mille (2.400.000) Francs CFA en faux billets.

Pour les écouler, il s'est rendu dans un point de transfert d'argent pour faire un dépôt d'un million (1.000.000) de Francs CFA.

Le gérant ayant constaté que les billets étaient faux, a alerté les gendarmes en patrouille sur le site. Après une fouille minutieuse, il a été retrouvé par devers lui la somme d'un million quatre cent mille (1.400.000) francs CFA en faux billets de banque. Il a été placé en garde à vue pour « détention et mise en circulation de faux billets de banque ».



Dans la même dynamique, les gendarmes de la brigade territoriale d’Aéré Lao (nord) ont intercepté ce 03 février 2026 aux environs de 04 heures 30 minutes, un véhicule. Ils ont trouvé à son bord le conducteur et un passager qui a réussi à prendre la fuite.



La fouille a permis aux forces de l’ordre de découvrir dix-neuf (19) kg de chanvre indien. Le conducteur a été interpellé. La drogue ainsi que la voiture ont été saisis par les gendarmes.



