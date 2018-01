Crise au Guédiawaye FC : Le maire Aliou Sall serait l'instigateur du conflit

Les Supporters de Guédiawaye Football club sont affectés par la situation difficile que traverse actuellement leur club. Ainsi, ils ont organisé ce samedi une marche dans la ville pour exprimer leur mécontentement par rapport à la situation de Guédiawaye. A cette occasion, le président des supporters Djibril Sy, en s’exprimant sur l’appel lancé par Aliou Sall de réunir les deux camps autour d’une table, a laissé entendre que l’édile de la ville pourrait être à l’origine du conflit.



«Nous avons été les premiers à le rencontrer, a lui expliquer le problème, on était même parti voir le préfet et d'autres autorités de la commune en vain. Aliou SALL pourrait être responsable des faits », a indiqué Djibril Sy.

Le président des supporter ne s’est pas limité là, il a ajouté que Thialis Faye, l'actuel président du club n’a pas les compétences pour diriger un club de football. «Notre club a joué un rôle important dans ce championnat ces 6 dernières années, rien que l'année dernière nous étions deuxième (derrière Génération Foot ndlr) et aujourd'hui nous avons vu le club cumulé des défaites (6 défaites et un match nul)...ceci est dû au nouveau changement qu'on a opéré à la tête du club qui est dirigé par un promoteur de lutte, Thialis Faye», a-t-il soutenu.



Sur le recours de Djamil FAYE auprès de la fédération, Djibril Sy dira que : «c'est le combat de Djamil, nous, notre combat est axé sur la situation du club qui incombe à toute la population, malheureusement c'est un groupe de cinq personnes qui gère les commandes du club alors cette marche est animée par une volonté de sensibilisation à l'égard de toute les populations de Guédiawaye et nous cesserons jamais d'œuvrer pour l'avenir du club. Nous n’allons pas nous laisser faire ».