Crise au journal «L’Observateur» : tous les chefs de Desk et leurs adjoints démissionnent

Que se passe-t-il au journal « L’Observateur » ? La question mérite d’être posée, car, hier, mercredi 06 mars 2019, tous les chefs de Desk et leurs adjoints ont démissionné de leur poste.



Il s’agit de Pape Sambaré Ndour (Chef de Desk actualités et Responsable des cahiers spéciaux), Mathieu Bacaly (Chef de Desk actualité adjoint), Abdoulaye Diédhiou (Chef de Desk société), Makhaly Ndicak Ndoye (Chef de Desk société adjoint), Idrissa Sané (Chef de Desk sport adjoint), et Maïssa Sarr (Chef Desk Tech et Parc Informatique). Seules Mariama Domica Diédhiou et Ndèye Fatou Seck, n’ont pas suivi la mouvance.



«Les Echos» qui donne l’information, précise que les démissionnaires n’ont pas quitté le journal, mais ils ont seulement quitté leur fonction de chef de Desk.



À l’origine de cette crise, les promesses non tenues de leur patron Youssou Ndour, faites depuis 5 mois. En effet, depuis le départ de Mamoudou Ibra kane, Alassane Samba Diop et Cie, le patron du groupe leur avait fait des promesses parmi lesquelles : «la réorganisation des entités, nomination aux postes vacantes, amélioration des conditions de travail des agents. Et, jusqu’à ce jour, il n’en a rien fait, révèle la même source.