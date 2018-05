Crise dans l’enseignement supérieur public privé : l’Etat doit plus de 14 milliards de F CFA aux écoles privées.

L’enseignement supérieur est en crise au Sénégal, dans le public comme dans le privé. Selon les responsables des établissements privés, l’Etat ne respect pas ses engagements. «L’enseignement, aujourd’hui, est à la croisée des chemins, tant dans le public que dans le privé. Les difficultés s’amoncellent et constituent l’état d’urgence. Ce qui a conduit aux malheureux événements enregistré à l’UGB de Saint-Louis, qui ont entraîné le décès de Mouhamadou Moustapha Sène. L’Etat ne respecte pas ses engagements...», a déclaré leur port parole du jour.



A les en croire, l’Etat leur doit plus de 14 milliards de F CFA. «Selon nos estimations, au moins 14.500.000.000 de F CFA en prenant en compte l’année académique 2017-2018. Quand on augment sur les bourses, quand on fait une baisse au niveau du ticket de restaurant, mais ça ne regarde absolument pas les étudiants du privé. Et puisque l’Etat à la possibilité de décaisser des milliards pour des bourses, il doit en toute responsabilité, décaisser de l’argent pour payer la scolarité de ces étudiants», dit-il. Avant de soutenir que les bourses ne sont pas plus importantes que les allocations qui servent à payer les frais de scolarité de ces étudiants.