Crise dans le secteur du BTP : les entrepreneurs du bâtiment appellent l’État à des réformes urgentes pour relancer le secteur

Le Syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Sénégal (SPEBTPS) a interpellé l’État sur la nécessité de réformes structurelles pour redynamiser le secteur du BTP. Lors de l’inauguration de son nouveau siège à Dakar, le syndicat a insisté sur l’urgence « d’apurer la dette intérieure et de faciliter l’accès des entreprises locales aux marchés publics ».



Le président du SPEBTPS, Oumar Ndir, a dressé un constat alarmant sur la situation du secteur. Selon lui, les entreprises du BTP font face à de nombreux défis, notamment les retards de paiement de l’État, qui pèsent lourdement sur leur trésorerie.

« Ces retards compromettent notre capacité d’investissement, freinent l’embauche et fragilisent l’ensemble de l’écosystème économique », a-t-il déclaré.



Il a également dénoncé « les procédures d’attribution des marchés publics, jugées opaques et complexes, rendant difficile l’accès des entreprises locales aux grands projets. » Face à ces obstacles, le SPEBTPS appelle à une réforme des marchés publics, avec des procédures plus transparentes et une application stricte des clauses de préférence nationale. Selon Sud Quotidien, l’objectif est de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises face à la concurrence étrangère.



Le syndicat plaide également pour « une politique ambitieuse de transfert de technologies, afin de permettre aux entreprises locales de mieux répondre aux exigences des projets de grande envergure ». Baidy Agne, président du Conseil national du patronat (CNP), est allé dans le même sens. Il a souligné que « la dette intérieure s’est aggravée depuis 2023, mettant en péril la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers et sociaux ».



Présidant la cérémonie, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a déclaré qu’il a pris acte des préoccupations du SPEBTPS. « J’ai entendu des termes forts : paiement de la dette intérieure, préférence nationale, contenu local, souveraineté économique. Ces préoccupations ont bien été enregistrées », a-t-il assuré. Toutefois, il n’a pas avancé de mesures concrètes, souligne le journal.



Il a tout de même reconnu que « l’État devait consentir des efforts significatifs pour apurer la dette intérieure, condition essentielle à la relance du secteur. Lorsque le BTP est en bonne santé, c’est tout le pays qui rayonne. »