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Tension à l'Assemblée : Cheikh Bara Ndiaye regagne son domicile et fait face à une convocation judiciaire



Tension à l'Assemblée : Cheikh Bara Ndiaye regagne son domicile et fait face à une convocation judiciaire
Juste après l'élection d'Ousmane Sonko à la présidence de l'Assemblée nationale du Sénégal, le député Cheikh Bara Ndiaye, membre du parti Pastef (au pouvoir), a échappé ce mardi à une tentative d'arrestation. 

Il a quitté l'hémicycle, accompagné de quelques collègues députés et proches, pour regagner son domicile.

Selon plusieurs sources, le parlementaire est convoqué ce mercredi à la Section de recherches.
Sur Facebook, Cheikh Bara Ndiaye a réagi juste après avoir évité l'interpellation : « Diomaye Faye a envoyé la Section de recherches m’arrêter à l’Assemblée nationale. C’est une violation de la loi. J’y ferai face ». 

Proche d'Ousmane Sonko, le député critique régulièrement le Président Diomaye Faye et son entourage.

Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye avait récemment affirmé, sur la chaîne Walf TV, qu'une somme de 100 milliards FCFA serait déposée sur un compte du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

 
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Moussa Ndongo

Mardi 26 Mai 2026 - 18:08


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