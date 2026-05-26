Remise du drapeau national : Les “Lions” prennent le TER pour se rendre au palais (Images)

Ce mardi 26 mai 2026, à 17h, une cérémonie de remise du drapeau national à la délégation officielle de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) se tiendra au Palais de la République. Cet événement marque symboliquement le début de l'aventure des "Lions" à la Coupe du monde.



Les "Lions" ont entamé leur regroupement lundi à Diamniadio. Pour se rendre au Palais, les coéquipiers de Sadio Mané ont choisi le TER (Train express régional), vêtus de belles tuniques traditionnelles. Ils y recevront le drapeau national des mains du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Pour rappel, le programme des Lions de la Teranga s'ouvrira par deux rencontres amicales de préparation aux États-Unis, le dimanche 31 mai 2026, contre la sélection américaine à Charlotte, puis le mardi 9 juin 2026 face à l'Arabie Saoudite à San Antonio.



Logé dans la poule du Groupe I du Mondial, le Sénégal fera son entrée dans la compétition le mardi 16 juin 2026 par un grand choc contre la France au MetLife Stadium de New York, suivi d'un deuxième duel face à la Norvège le mardi 23 juin 2026 dans la même enceinte, avant de clôturer son premier tour le vendredi 26 juin 2026 en affrontant l'Irak au BMO Field de Toronto.