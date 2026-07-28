Crise des médias : Dr Bacary Sarr reçoit le CDEPS et ouvre le chantier des réformes économiques et fiscales

Le gouvernement sénégalais s'engage à trouver des solutions concrètes face à la grave crise financière qui asphyxie les entreprises de presse. Ce lundi à Dakar, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Porte-parole du Gouvernement, Dr Bacary Sarr, a accordé une audience au Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) pour poser les jalons d'un apaisement du secteur.



Au cœur des concertations figurait un agenda d'urgence visant à stabiliser le modèle économique des rédactions. Les discussions ont principalement porté sur la reprise des contrats publicitaires avec les structures publiques, l'épurement de la dette fiscale qui pèse sur les trésoreries des médias, ainsi que la révision des cadres réglementaires, notamment le Code de la presse et le fonctionnement du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP).



Face aux vives inquiétudes exprimées par les dirigeants de médias, le ministre de la Communication a prêté une écoute attentive tout en rassurant ses hôtes sur la pleine disposition de l'exécutif à accompagner les acteurs de l'information. De leur côté, les représentants du CDEPS ont salué la démarche d'ouverture du ministre, y voyant un signal fort en faveur du dialogue et de la pérennité du paysage médiatique national.