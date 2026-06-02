Oumar Samba Ba propose de donner au Pr Moustapha Mbow le nom de l'Université du Sénégal oriental

Le ministre secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, a proposé, ce mardi 2 juin 2026, à Dakar, que l’Université du Sénégal oriental, actuellement en construction, porte le nom du professeur Moustapha Kassé, décédé le 1juin 2026 des suites d’une maladie.D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, Oumar Samba Ba qui a représenté le président Bassirou Diomaye Faye à la cérémonie de levée du corps a salué la mémoire d’un enseignant « émérite », reconnu pour « sa sagesse, sa courtoisie et son engagement au service de la science économique et du développement du Sénégal ».Originaire de la région de Tambacounda, le professeur Kassé fut le premier doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Figure majeure de l’enseignement supérieur africain, il a consacré près d’un demi-siècle à la formation et à la recherche.La cérémonie funéraire a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, et l’ancien Premier ministre Sidiki Kaba.Rendant hommage au disparu, Sidiki Kaba a décrit un homme généreux, ayant mis son savoir et ses ressources au service des autres. Selon lui, le professeur Kassé a accompli un parcours exceptionnel et fait honneur à son pays.Né en 1941 à Tambacounda, Moustapha Kassé était agrégé en sciences économiques et comptait parmi les premiers lauréats du concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames). Au cours de sa carrière, il a occupé plusieurs hautes fonctions académiques et scientifiques, notamment à la tête de la Conférence des institutions d’enseignement et de recherche en Afrique (Ciera).Il fut également membre fondateur et président du Conseil d’administration du Programme de troisième cycle interuniversitaire (Ptci) de l’Ucad, ainsi que conseiller spécial chargé du Nepad auprès du président Abdoulaye Wade entre 2000 et 2012.