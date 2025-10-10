Crise politique : Sébastien Lecornu renommé Premier ministre

Est-ce l’issue à la crise politique démarrée en début de semaine ? Emmanuel Macron a renommé Sébastien Lecornu ce vendredi 10 octobre après plusieurs jours de négociations avec les différents partis politiques.



Mercredi soir sur France 2, il avait pourtant martelé qu’il « ne courait pas après le job », que « sa mission était terminée ». « J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le président de la République », se justifie-t-il sur X (ex-Twitter), peu après l’annonce de sa nomination.



Le futur gouvernement « devra incarner le renouvellement et la diversité des compétences », a ajouté le nouveau Premier ministre. « Celles et ceux qui entreront au gouvernement devront s’engager à se déconnecter des ambitions présidentielles pour 2027 », a-t-il répété, excluant de fait de l’exécutif le patron des Républicains et ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau. Par ailleurs, le Premier ministre a dit que « tous les dossiers évoqués » pendant les consultations – notamment l’épineux dossier de la réforme des retraites – seront « ouverts au débat parlementaire »



Peu après l’annonce de la renomination de Sébastien Lecornu, l’entourage du chef de l’Etat a fait savoir qu’Emmanuel Macron donnait « donne carte blanche au Premier ministre ». Cela concerne « les négociations » sur le fond avec les partis politiques comme « les propositions de nominations », a précisé à l’AFP un proche du chef de l’Etat.



Une démission, une déflagration, une reconduction



Nommé début septembre, Sébastien Lecornu a provoqué une déflagration dans le monde politique français en démissionnant lundi matin, moins de quatorze heures après la formation de son gouvernement. La cause ? Un tweet de Bruno Retailleau, mécontent de la nomination de Bruno Le Maire aux Armées qui a fait imploser ledit gouvernement.



Emmanuel Macron a alors donné quarante-huit heures à son Premier ministre démissionnaire pour tenter de trouver une solution. Après deux jours de discussions avec les chefs des partis politiques, celui-ci a assuré mercredi soir, sur le plateau du 20-heures de France 2, qu’un projet de budget pour 2026 était prêt à être présenté en conseil des ministres par le futur gouvernement lundi – date butoir pour espérer son adoption par le Parlement d’ici au 31 décembre –, que la perspective de la dissolution s’éloignait, et qu’un « chemin » existait pour sortir du marasme.