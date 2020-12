Crise sanitaire: Donald Trump rejette le plan de relance du Congrès américain

C’est une surprise de Noël que n’attendaient pas les Américains : le nouveau stimulus voté à une écrasante majorité par les deux chambres. Seuls six sénateurs ont voté contre. Ce plan d’aide devait permettre à de très nombreux foyers de recevoir un chèque de 600 dollars dès la semaine prochaine, comme l’avait promis le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.



Et bien ce chèque n’arrivera donc pas. Donald Trump réclame en effet une loi amendée sans les dépenses liées au budget du gouvernement qu’il liste dans sa vidéo et juge inutile. « Malgré toutes ces dépenses inutiles, les 900 milliards de projet de loi n’offrent aux gens qui travaillent dur que 600 dollars chacun. Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter les ridiculement faibles 600 dollars à 2 000 dollars ou 4 000 dollars pour un couple », exige le président américain.



La loi, refusée par le président, prévoyait 900 milliards pour aider les foyers et les entreprises en difficulté et 1 400 milliards pour financer les dépenses de l’administration.



La démocrate Nancy Pelosi a répondu du tac au tac sur Twitter. Les démocrates sont prêts à voter dans ce sens dès cette semaine, a-t-elle lancé.



Et il y a urgence car la non-ratification de cette loi de finance pourrait avoir de lourdes conséquences : comme le texte sur le plan d’aide était combiné au budget du gouvernement, sans signature du président l’administration américaine risque de devoir fermer dès lundi prochain 28 décembre