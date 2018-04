Crise scolaire : Le G6 annonce une assemblée générale nationale mercredi pour se décider

L’intersyndicale des enseignants du G6 va observer une grève de 48 heures jeudi et vendredi et une marche nationale qui aura lieu à Ziguinchor. Ce 6e plan d’action va permettre aux syndicalistes de se réunir en assemblée générale pour parler de la proposition du gouvernement.



« Nous avons dit au Khalife Général des Tidianes que nous avons souhaité partager avec nos bases par rapport au procès-verbal qui a sanctionné les travaux avec le gouvernement du Sénégal. Alors, il nous faut ce plan d’action pour permettre aux camarades de se réunir en assemblée générale. Et ces assemblées générales se tiendront demain dans l’ensemble du territoire national à partir d’un débrayage à 9 heures », a précisé le secrétaire général du Saems-Cusems Sène Saourou Sène.



Et pour respecter le plan d’action qui a été retenu, explique-t-il, les syndicalistes seront également à Ziguinchor pour une marche afin de partager avec les camarades l’état des procès-verbaux.



Pour M. Sène à la fin de cette marche, le G6 va se retrouver avec l’ensemble des procès-verbaux retenus. Et chaque organisation syndicale présentera devant le G6 la position de son syndicat. « Demain tout le monde aura la possibilité de se prononcer sur la proposition du gouvernement », a-t-il souligné.