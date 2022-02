Crise scolaire : Macky Sall demande "l’évaluation globale de l'état de prise en charge des accords signés"

​L'école sénégalaise est, depuis plusieurs semaines, paralysée par les multiples grèves des enseignants qui réclament l'application des accords signés depuis 2018. S'y ajoute, la grève des élèves sur toute l'étendue du territoire nationale pour exiger la reprise des cours. Face à cette situation chaotique, le président de la République a, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 02 février, demandé à ses ministres d'évaluer de manière globale " l’état de prise en charge par le Gouvernement, des accords signés avec les cadres syndicaux d’enseignants".



Le Chef de l’Etat invite, dans cet esprit, le Gouvernement à communiquer au public, à travers un Mémorandum exhaustif, sur les acquis, réalisations et avancées sociales notables, accomplis ces dix (10) dernières années en matière d’éducation et de formation, notamment en ce qui concerne la revalorisation de la fonction enseignante.



"Le Président de la République demande, dans cet élan, au Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, coordonnateur interministériel du monitoring des accords avec les syndicats d’enseignants, de faire l’évaluation globale de l’état de prise en charge par le Gouvernement, des accords signés avec les cadres syndicaux d’enseignants", peut-on lire dans le Communiqué.



Il invite " le Gouvernement à organiser avec les syndicats d’enseignants, une revue consensuelle desdits accords en relation avec le Haut Conseil du Dialogue social".



Dès lors, Macky Sall exhorte "le Gouvernement, les enseignants, les apprenants, les parents d’élèves et les autres composantes de la communauté éducative, à assurer, chacun en ce qui le concerne, leurs responsabilités spécifiques permettant, ensemble, de garantir la continuité des enseignements, le respect du quantum horaire, ainsi que les évaluations programmées, conformément au calendrier scolaire".