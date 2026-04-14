Guinée-Bissau : Première visite de terrain pour le nouveau commandant de la force de la CEDEAO

Le nouveau Commandant de la Force de la Mission de Soutien à la Stabilisation de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ESSMGB), le Général de brigade Danjuma Ribah Dantani, s'est rendu le 10 avril 2026 au Palais présidentiel à Bissau. Cette visite à la Ghana Company 4 (GHANCOY 4) marque le début de ses prises de contact officielles avec les unités de terrain depuis sa prise de fonctions.







L’objectif de ce déplacement était de renforcer la coordination entre les contingents et d'évaluer directement les capacités opérationnelles des troupes déployées. Le Général Dantani a bénéficié de briefings détaillés sur la logistique, l’administration et les opérations en cours, avant de procéder à une inspection complète des installations du camp.







À l'issue des échanges avec le personnel, le Commandant de la Force a exprimé sa satisfaction quant au niveau de préparation de la compagnie ghanéenne. Il a toutefois rappelé l'importance d'une discipline rigoureuse et d'une vigilance accrue, soulignant que la stabilité du pays repose sur la réactivité de la Mission face à un contexte politique et sécuritaire en constante évolution.







Cette démarche de proximité s'inscrit dans la stratégie globale de l'ESSMGB visant à consolider la paix en Guinée-Bissau par une présence militaire dissuasive et une coordination inter-unités optimisée.

