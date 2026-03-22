Crise scolaire et universitaire : Mgr André Guèye appelle les étudiants et les enseignants au dialogue avec le gouvernement

L’archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, a invité les délégués des étudiants et les syndicats d’enseignants à privilégier l’ouverture d’esprit et la négociation face à la crise qui secoue actuellement les écoles et les universités publiques. S’exprimant ce dimanche 22 mars 2026 à Nianing, lors de la célébration des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), le guide religieux a insisté sur la nécessité d'un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes.



Tout en félicitant le gouvernement pour la restauration des bourses familiales destinées aux populations démunies, Mgr Guèye a rappelé l'importance d'apporter des réponses à la question des bourses d'études. Il a exhorté les acteurs du monde éducatif à faire preuve de compréhension envers l'État, soulignant que « tout dialogue doit être ouvert », afin de concilier les aspirations légitimes et les capacités réelles du pays.



Placées sous le thème « Prenez courage ! Moi, j’ai vaincu le monde », ces JMJ 2026 ont été l'occasion pour l'archevêque de lancer un appel à l'engagement citoyen et spirituel des jeunes catholiques. Il a ainsi encouragé ses coreligionnaires à affronter les défis de la vie avec détermination et à se mettre sans crainte au service de leurs communautés respectives.

