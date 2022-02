Crise scolaire : pas encore de consensus après la rencontre entre gouvernement et syndicats

Conformément aux conclusions de la plénière du 7 janvier 2022, le gouvernement et les syndicats du G7 se sont réunis ce jeudi pour aborder la problématique du système de rémunération et celle du corps des administrateurs scolaires. Mais la rencontre s’est terminée sans la prise de décisions majeures.



En effet, après de larges discussions les parties ont convenu de la mise en place d'une commission technique devant boucler ses travaux « dans le délai maximum de 15 jours ».



Les travaux de ladite commission devraient offrir aux deux parties l'opportunité de « confronter » leurs propositions et contre-propositions pour parvenir à un consensus dynamique qui sauverait, notamment l'année scolaire en cours.



La partie gouvernementale était représentée respectivement par les Ministres chargés des Finances, de l'Education nationale, du travail et de la Formation professionnelle et des représentants des ministères de la Fonction publique et des sports.



Cette rencontre qui intervient dans un contexte de perturbation dans le système éducatif a également accueilli des facilitateurs de la société civile et du Haut Conseil du Dialogue social.