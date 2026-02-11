Décès de l’étudiant Abdoulaye Ba : AfricTivistes condamne une « répression disproportionnée » et réclame justice

AfricTivistes a réagi au décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu lors des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué, l’organisation panafricaine condamne avec la plus « vive énergie cette répression disproportionnée et inacceptable ». Elle estime que la « violence exercée sur les étudiants n’a pas sa place dans une université, lieu de savoir, de débat et de construction citoyenne ».



Selon l’organisation, l’intervention des forces de défense et de sécurité à l’intérieur du campus et les « atteintes graves » qui en ont découlé appellent à une « condamnation ferme et immédiate de toutes les autorités responsables ».



Pour AfricTivistes, le recours à la force au sein de l’université contre des étudiants, même dans un contexte de contestation, est une « violation grave des franchises universitaires, des droits humains et des libertés académiques ».



L’organisation invite les autorités à faire preuve de plus de responsabilité et de concertation dans la gestion des crises universitaires, afin de protéger la jeunesse et d’éviter de nouvelles tragédies. Elle demande également la libération sans délai des étudiants interpellés.



AfricTivistes appelle les autorités sénégalaises à situer les responsabilités et à rendre justice à Abdoulaye Ba et aux blessés, à clarifier les circonstances des violences et à garantir l’intégrité physique et morale des étudiants.



Enfin, l'organisation panafricaine réaffirme son attachement à la protection de l’espace universitaire comme cadre sûr et pacifique, et présente ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire.

