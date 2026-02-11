Saré Bidji : une charte d'engagement signée pour renforcer la participation des femmes et des filles dans la prise de décisions

À travers cette charte, la commune affiche sa volonté de poser des actions concrètes en faveur de l’autonomisation des femmes. Parmi les engagements pris figurent la facilitation de l’accès des femmes au foncier à travers des délibérations individuelles, la dotation de la plateforme communale des femmes d’une unité de fabrication d’aliment de volaille, ainsi que le soutien à l’alphabétisation et à la formation professionnelle des filles.

Selon la première adjointe au maire, Madame Diénaba Baldé, cette initiative prévoit également la mise en place d’un comité de suivi chargé de veiller à l’exécution des actions et au respect de l’équité au sein des commissions municipales. Elle a souligné que cette démarche traduit la volonté des autorités locales de promouvoir une gouvernance inclusive et équitable.

Présidant la rencontre, le sous-préfet Amadou Sall a salué l’initiative portée par le Conseil Sénégalais des Femmes (COSEF). Il a estimé qu’elle s’inscrit parfaitement dans la politique de l’État du Sénégal, qui œuvre pour une meilleure implication des femmes dans les sphères décisionnelles. L’autorité administrative a, par ailleurs, invité l’ensemble des acteurs à développer des synergies afin de traduire cette charte en actions concrètes et durables.

Prenant la parole au nom du COSEF, Madame Fatou Kandé a exhorté les femmes à renforcer leur solidarité et à valoriser les acquis du projet pour en assurer la pérennité. Elle a insisté sur l’importance de l’engagement collectif pour faire avancer la cause du leadership féminin au niveau local.

Cette journée s’inscrit dans le cadre des activités menées par le COSEF dans le Fouladou, en partenariat avec Eduquo et avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). Ces initiatives visent à promouvoir la participation active des femmes et des filles dans les instances décisionnelles et à renforcer leur autonomisation socio-économique.

