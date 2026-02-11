Sortie du gouvernement : les étudiants de Saint-Louis dénoncent une campagne de désinformation

Dans un communiqué, la CESL estime que les déclarations faites par ces autorités lors de cette rencontre avec la presse relèvent d’une "campagne de désinformation et de manipulation de l’opinion nationale".

Ainsi, face à ce lexique abusif, les étudiants disent prendre en témoin, les chefs religieux du pays ainsi que l'ensemble des parents d'étudiants. Car, selon eux, ces “propos alambiquent la réalité des faits et montrent la banalisation de ces actes de barbaries exercés sur les étudiants”.

La CESL rejette ces “paroles diffamatoires” à l'égard des syndicats des étudiants et tient à préciser que ce combat est tout aussi légitime. Pour l'amicale, cette “crise est due au manque de respect venant des autorités et à une application unilatérale de mesures en contradiction avec les réglementations en vigueur relatif aux allocutions de bourse”.

Par ailleurs, les étudiants rappellent que les “intimidations et les mesures drastiques prises par ces autorités, ne peuvent en aucun cas endiguer nos actions syndicales restaurer la dignité, l'intégrité, la justice et le respect des droits des étudiants”.

La Coordination des Etudiants de Saint-Louis précise également qu'elle est une “structure purement apolitique”.

Enfin, la CESL exige la libération immédiate et sans condition de tous ses camarades étudiants arrêtés et surtout ses frères représentants de l'UCAD.

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a réagi à la suite du point de presse conjoint animé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice.