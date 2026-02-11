Vol commis la nuit avec escalade à Ngane : trois individus arrêtés et présentés au Parquet

Cest dans le cadre d’une mission de sécurisation effectuée par la Brigade de Recherches entre les 6 et 7 février 2026, qu’onze (11) individus ont été interpellés aux abords de la station « Baba Gaye », en centre-ville, pour vérification d’identité, rapporte la Police nationale, précisant qu'un individu parmi eux a été formellement identifié comme étant activement recherché pour son implication présumée dans de multiples soustractions frauduleuses.

La même source renseigne que l’examen des preuves techniques a confirmé son implication directe dans deux délits distincts : le vol d’un cyclomoteur de type Jakarta et celui d'un téléphone portable.

Confronté à la matérialité des faits ainsi qu’aux indices graves et concordants, le mis en cause a reconnu les faits. La poursuite des investigations a permis d’identifier et de localiser ses acolytes.

Les éléments ont conduit le 6 février 2026, à 18 heures deux autres individus au poste :

• Le premier a été appréhendé à son domicile.

• Le second, le receleur présumé, a été interpellé dans son atelier situé dans le même quartier, où il aurait racheté la motocyclette volée.

Interrogés, les mis en cause ont reconnu leur participation au vol de la motocyclette au quartier Ngane, tout en se rejetant mutuellement l'initiative du délit. S’ils s’accordent sur le transport du butin et sa vente pour la somme de trente-cinq mille (35 000) FCFA, leurs déclarations divergent quant à la répartition du profit. Le receleur, de son côté, a admis avoir acquis l'engin au prix mentionné.

L'ensemble des actes de procédure ayant été accomplis, les trois (3) mis en cause ont été présentés au Parquet le 8 février 2026, sous les chefs d'inculpation d'association de malfaiteurs, vol en réunion commis de nuit avec escalade et recel.

