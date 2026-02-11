Développement local : Kolda expérimente la cocréation pour relever ses défis

La région de Kolda franchit une nouvelle étape dans la recherche de solutions durables aux défis de développement. Un atelier de cocréation de solutions s’est tenu ce mercredi 11 février dans la capitale du Fouladou, avec pour objectif de concevoir des réponses adaptées et portées par les communautés elles-mêmes dans plusieurs secteurs clés, notamment l’éducation, la santé, la voirie, l’eau et l’assainissement, le commerce et la gouvernance locale.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui au Développement Local (PADEL), exécuté par Enda Écopop avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Sénégal. Elle a réuni des acteurs issus des communes de Médina El Hadji, Kéréwane et Kolda, parmi lesquels des élus territoriaux, des services techniques, des organisations de la société civile, ainsi que des représentants des jeunes et des femmes.



Selon Ibrahima Badji, chef du bureau régional d’Enda Écopop à Kolda, cet atelier a permis de « mobiliser l’intelligence collective des acteurs locaux pour réfléchir sur des solutions pertinentes afin de répondre aux défis prioritaires de développement identifiés dans les communes cibles du PADEL ». Il a souligné que cette approche participative constitue une démarche innovante qui favorise le passage du diagnostic à l’action concrète, en impliquant directement les populations concernées dans la résolution des problèmes auxquels elles font face.



Au terme des travaux, les participants ont élaboré des plans d’action opérationnels pour chaque solution retenue. Ces documents détaillent les différentes étapes à suivre, les responsabilités des acteurs impliqués ainsi que les échéances de mise en œuvre.



Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l’issue de l’atelier, saluant l’élaboration de documents consensuels qui serviront de cadre de référence pour la mise en œuvre d’actions concertées. Cette dynamique collaborative vise, à terme, à renforcer la gouvernance locale et à améliorer l’accès des populations aux services sociaux essentiels dans les communes concernées.