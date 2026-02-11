Décès d’Abdoulaye Ba : Waly Diouf Bodian appelle le régime à assumer ses responsabilités

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a réagi à la suite du décès de l’étudiant Abdoulaye Ba, survenu lors des affrontements entre les forces de l’ordre et les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
« En tant que régime, nous devons assumer entièrement la responsabilité de la mort de l’étudiant Abdoulaye BA », a-t-il déclaré.
Selon le responsable de Pastef, cette « responsabilité est consubstantielle à l’exercice du pouvoir qui fait peser sur nous la charge de sécuriser tous les sénégalais, a fortiori dans le cadre de l’intervention des forces de police ».
Toutefois, il souligne qu’elle ne « préjudicie pas à l’impératif de tirer au clair cet événement condamnable et d’appliquer la justice dans toute sa rigueur ».
Au-delà, Waly Diouf Bodian appelle à des « mesures conformes à leurs engagements de rupture veiller à ce que cela ne puisse plus survenir dans l’espace universitaire, temple du savoir et de la liberté ».
Enfin, il a présenté ses condoléances à la famille du défunt et s’est incliné devant la mémoire de l’étudiant disparu.
