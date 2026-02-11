Hommage à Georges Dethie Diop, un journaliste d'exception (Mbaye Jacques Diop, journaliste sportif)

C'est avec une grande tristesse que je vous écris ces lignes pour rendre hommage à un confrère, un ami, un frère qui vient de nous quitter brutalement. Georges Dethie Diop, journaliste à la RFM, a laissé un vide immense dans nos cœurs et dans le monde de la communication.



Je me souviens de nos rencontres, de nos échanges, de nos débats. Georges était un professionnel de la communication, un homme de rigueur et de dévouement. Il a consacré sa vie à son métier, avec une passion et une fidélité qui sont rares.



Sa mort est un choc pour toute la corporation, mais elle est également un rappel de la fragilité de la vie et de l'importance de vivre chaque jour comme si c'était le dernier.



Georges était un bon-croyant catholique, mais il avait une foi profonde en l'humanité et en la justice. Il est parti sur la pointe des pieds, emportant avec lui des secrets, des histoires, des adresses... Mais il nous laisse un héritage précieux : son exemple, son professionnalisme, sa rigueur.



Je veux adresser mes condoléances à Antoine Diouf, avec qui il partageait beaucoup de choses en commun, à Assane Gueye et à Babacar Fall, son jumeau à la radio. Je sais que vous partagez ma douleur et que vous vous joignez à moi pour rendre hommage à cet homme exceptionnel.



Georges, tu as laissé une marque indélebile dans nos cœurs et dans le monde de la communication. Tu seras toujours avec nous, dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos mémoires.



Repose en paix, cher Saint- Georges !



Mes pensées vont à ta famille, à tes amis et à tes collègues.



Je suis avec vous, Antoine, Assane et Babacar, dans cette épreuve difficile.



Mbaye Jacques DIOP, Journaliste Sportif Administrateur Plateformes Club des Experts Sportifs & Globe Sports