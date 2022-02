Crise scolaire: une rencontre entre gouvernement et syndicats d’enseignants prévue ce jeudi

La situation de l’école sénégalaise marquée par des mouvements d’humeurs depuis plusieurs semaines, sera peut être réglée ce jeudi. Pour cause, les syndicats d’enseignants et le gouvernement vont se rencontrer pour discuter de la crise.



Ils vont tenir un atelier aux fins de recueillir les propositions relatives aux questions portant sur le système de rémunération spécifique aux enseignants et sur la demande de création de corps d’administrateurs scolaires dans le secteur public de l’éducation et de la formation.