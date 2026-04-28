Crise sécuritaire au Mali : Assimi Goita reçoit Igor Gromyko, ambassadeur de la Russie

Le Président de la transition malienne, le général d’Armée Assimi Goïta, a accordé une audience à l’ambassadeur de la fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko, ce mardi 28 avril 2026, à Bamako. Au palais de Koulouba, la rencontre a porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, avec un accent particulier sur la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme trois jours après les attaques terroristes de grande ampleur qui ont visé plusieurs localités du Mali.



Cette rencontre a permis aux deux responsables de faire le point sur l’état des relations bilatérales entre Bamako et Moscou. "Les deux parties ont évoqué la situation actuelle et les bonnes relations de partenariat entre Bamako et Moscou", selon un communiqué de la Présidence.



A l’issue cette audience, poursuit la note, "le diplomate russe a réaffirmé le soutien de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme international", ajoutant que la Russie "sera toujours l'amie du Mali".



Cette rencontre intervient alors que la Russie est accusée d'avoir "abandonné" le Mali lors des attaques terroristes du 25 avril. En ce qui concerne Assimi Goita, son apparition publique vient clore les spéculations selon lesquelles il aurait été touché par des tirs lors des attaques.