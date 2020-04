Cristiano Ronaldo, de retour au Real Madrid ?

En 2018, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Real Madrid, où il a tout gagné, pour la Juventus. Aujourd’hui, l'international portugais pourrait possiblement revenir au Bernabéu selon le 'Corriere dello Sport'. Un scénario encore loin d’être une réalité.



Plusieurs médias évoquent un possible retour de Neymar Jr au FC Barcelone, ou encore l'éventuel transfert de Haaland et Mbappé vers le Real Madrid.



Mais la bombe du prochain mercato estival pourrait être autour d'une nouvelle rumeur : le retour de Cristiano Ronaldo au Santiago Bernabéu.



Il pourrait donc être possible de revoir Cristiano Ronaldo sous le maillot du Real Madrid, c'est du moins ce qu'avance le 'Corriere dello Sport' ce dimanche.