Cristiano Ronaldo établit un nouveau record à la Juventus

Avec 9 buts en championnat sur treize matchs, et un en deux rencontres de Ligue des Champions, CR7 est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 10 buts avec la Juventus.



Il ne lui a fallu que 1318 minutes pour arriver à battre ce record. En plus de trouver dix fois le chemin des filets, il a délivré 6 passes décisives. Le tout en 16 rencontres.



Ronaldo est deuxième au classement des buteurs, une unité derrière la sensation Piatek.



Le quintuple Ballon d'Or est le joueur le plus décisif du Calcio.