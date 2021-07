Cristiano Ronaldo réfléchit sérieusement à l'option PSG

La Juve ne le retiendra pas s'il veut partir

Le mercato du Paris Saint-Germain est copieux. Mais peut-il devenir totalement fou ? C'est une hypothèse réelle tant les dirigeants parisiens travaillent sur de nombreuses pistes, toutes prestigieuses. Après avoir officialisé Wijnaldum, Hakimi et Sergio Ramos , en attendant Donnarumma, le club de la capitale travaille, comme nous vous l'avions révélé, sur les dossiers Paul Pogba et Cristiano Ronaldo, tout en surveillant du coin de l'œil l'évolution du cas Lionel Messi, libre de tout contrat.C oncernant Cristiano Ronaldo, la presse italienne faisait état récemment d'une possible prolongation de contrat, d'un an, jusqu'en 2023. S'il n'écarte pas cette option, le Portugais âgé de 36 ans lorgne avec attention sur ce qu'il se passe actuellement du côté du PSG. La présence d'anciens Madrilènes qu'il connait bien (Navas, Di Maria) et celle toute récente de Sergio Ramos lui donnent envie de rallier l'écurie parisienne selon nos informations.Cristiano Ronaldo, actuellement en vacances, ne se presse pas pour fixer son avenir, bien au contraire. Il attend d'écouter le discours de Massimiliano Allegri à son sujet, mais selon nos informations aucune discussion concrète n'a été entamée pour une prolongation de contrat, même si Mendes a prévu de rencontrer les dirigeants dans les prochains jours. La Juve, de son côté, tient une position officielle claire en assurant que le Portugais est au cœur du projet, mais en réalité, ne le retiendra pas s'il souhaite changer d'air, en raison d'un salaire qui pèse dans les finances (31 M€ par an).Une chose est certaine, cela parle déjà de salaire et de contrat entre le clan CR7 et le Paris Saint-Germain. Les deux parties se connaissent bien puisque cette opération a été évoquée à plusieurs reprises par le passé, sans jamais déboucher sur du concret. Lancé sur un mercato hors du commun, le club francilien s'autorise toutes les folies.