Croatie : une liste des 23 sans surprise

Le sélectionneur de la Croatie Zlako Dalic n'avait qu'un seul nom à écarter pour former sa liste des 23 joueurs qui disputeront la Coupe du monde 2018 en Russie, et c'est finalement celui du défenseur Matej Mitrovic (24 ans, 9 sélections et 1 but). En dehors de ça, aucune surprise dans l'effectif croate, où figurent notamment le Monégasque Danijel Subasic, les Madrilènes Luka Modric et Mateo Kovacic, le Barcelonais Ivan Rakitic et le Turinois Mario Mandzukic.