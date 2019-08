Croissance de l’activité économique interne de 1,8% au deuxième trimestre 2019 (Dpee)

Au deuxième trimestre 2019, l’évolution de l’activité économique interne, hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l’Indice Général d’Activité (IGA), révèle une consolidation de 1,8% entre les deux premiers trimestres 2019.



Sur une base annuelle, des croissances (hors agriculture et sylviculture) respectives de 5,2% et 5,7% sont enregistrées au deuxième trimestre 2019 et en cumul sur les six premiers mois de l’année.



A fin juin 2019, l’emploi salarié du secteur moderne a progressé de 0,2% par rapport à la fin du premier trimestre, en liaison avec l’accroissement de 0,5% des effectifs dans le secteur tertiaire.

Le nombre de salariés du secondaire est, pour sa part, resté stable sur la période. Sur un an, l’emploi salarié du secteur moderne s’est renforcé de 9,2%.



Au deuxième trimestre 2019, les prix à la consommation sont restés globalement stables en variation trimestrielle.



Comparativement à la même période de 2018, ils ont progressé de 1,4%, tirés par les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+2,1%) et par l’enseignement (+2,3%). Pour sa part, l’inflation moyenne sur les six premiers mois de 2019 est ressortie à 1,0%.



Concernant la compétitivité-prix, l’économie sénégalaise a enregistré un gain de 0,9%, au deuxième trimestre 2019, en rythme trimestriel. Sur un an, la compétitivité de l’économie nationale s’est, également, améliorée de 3,5% au deuxième trimestre et 4,1% sur le premier semestre 2019