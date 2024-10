Crouss-Ss: le nouveau DG dénonce la gestion de son prédécesseur avec 1914 agents recrutés pour une masse salariale de...

Jean Birame Gningue, le nouveau directeur général du Centre des œuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum (Crouss-Ss), a dénoncé la mauvaise gestion de son prédécesseur, Ousseynou Diop qu’il accuse d’avoir fait des recrutements abusifs et néfastes pouvant contraindre la gestion du budget de l’Université



Le nouveau directeur général du Centre des œuvres universitaires et sociales du Sine-Saloum a déploré la gestion chaotique dont il a hérité de son prédécesseur Ousseynou Diop, informe le journal Libération dans sa parution de ce mercredi.



En effet, à l’occasion de sa première sortie face à la presse depuis son arrivée à la tête de la structure, Jean Birame Gningue a déclaré : « Nous n’avons pas le droit de nous taire. Ce point de presse est un exercice qui nous permet de faire la situation, près de trois mois, jour pour jour, après notre installation à la tête du Crouss-Ss.



Selon lui, « c’est un devoir de faire part à l’opinion de l’état des lieux conformément aux souhaits des autorités. Ils s’articulent sur la situation des ressources humaines, les finances et la feuille de route ».



« 60 chauffeurs ont été recrutés pour un parc de 3 véhicules »



« Au total, nous avons trouvé 1914 agents, ce qui est difficilement concevable, car le nombre d’étudiants hébergés, dans nos résidences ne dépasse pas les 982. Nous avons donc 1000 employés de plus », a fait savoir Jean Birame Gningue.



Ainsi, le nouveau directeur évoque un recrutement excessif du personnel. Selon lui, « 60 chauffeurs ont été recrutés pour un parc de 3 véhicules. Sans compter les 206 agents de sécurité recrutés pour 30 sites à protéger ».



« Autant de charges supplémentaires qui impactent le budget de cet établissement public », a-t-il expliqué.



« A noter qu’en janvier 2024, nous avons quitté une masse salariale de 173 millions par mois et très rapidement nous sommes arrivés à 347 millions par mois pour les contrats à durée indéterminée (CDI) », s’est alarmé le nouveau directeur général du Crouss-Ss.