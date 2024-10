Crue du fleuve du Sénégal : trois morts et plusieurs blessés enregistrés

Trois personnes ont perdu la vie et treize autres ont été blessées suite à l’effondrement de quatre bâtiments en banco à Dounguel Rew (Dounguel Mauritanie) dans la nuit de mercredi à jeudi. Cette nuit-là, marquée par des pluies intenses, a particulièrement été éprouvante pour les populations de la région.



L'île à Morphil, envahie par les eaux de crue, a enregistré les quantités les plus importantes de précipitations, accompagnées d'un vent fort. Les deux villages de Dounguel (Dounguel Sénégal et Dounguel Mauritanie, séparés par le fleuve Sénégal) ont également subi des pertes.



Les voisins de Dounguel Sénégal ont rapidement apporté leur aide pour évacuer les blessés à bord de pirogues à rames vers leur poste de santé. Selon les informations rapportés par les médias locaux, certains des blessés se trouvent dans un état critique.



De plus, un homme d’une trentaine d'années a été emporté par les eaux de crue entre Cas-Cas et Madina Ndiathbé, et il demeure porté disparu malgré les recherches ininterrompues des sapeurs-pompiers.