Crues du fleuve Gambie : la cote d’alerte atteinte à Kédougou, la vigilance maximale de mise

La situation hydrologique du fleuve Gambie exige une vigilance accrue dans la région de Kédougou. À la station de Kédougou, la hauteur d’eau a atteint exactement la cote d’alerte fixée à 7 mètres ce jeudi 24 septembre 2026, après une progression de 77 centimètres en 24 heures. La comparaison interannuelle révèle une hausse de 1,64 mètre par rapport à la même période en 2025.



Les relevés effectués par la Brigade des ressources en eau de Tambacounda/Kédougou confirment une montée généralisée sur l’ensemble des stations du bassin. À Simenti, le niveau s'est établi à 7,18 mètres (+1 mètre en une journée), tandis que Mako et Diaguiri ont enregistré des hausses respectives de 80 cm (à 4,98 mètres) et de 94 cm (à 4,58 mètres), se rapprochant de leurs seuils critiques fixés à 6 mètres. À Gouloumbou, la progression est restée plus modérée avec une hausse de 13 centimètres pour atteindre 6,38 mètres.



Du côté des affluents, une dynamique similaire s'est dessinée avec une montée à Thiokoye (+36 cm, s'établissant à 4,73 mètres) et à Diarha Pont (+7 cm, à 2,42 mètres). Seule la station de Niokolokoba n'a pas transmis ses données du jour, affichant un dernier relevé à 4,38 mètres le 23 septembre. Face à cette crue rapide, la surveillance reste renforcée dans l'ensemble des zones riveraines.