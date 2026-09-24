Crise à la RTS: l'Intersyndicale sursoit à sa manifestation après un accord avec le gouvernement

L'Intersyndicale SYNPICS - SYNPAP de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) annonce, dans un communiqué rendu public, mercredi 23 septembre 2026, la suspension de son sit-in initialement prévu ce jeudi 24 septembre au Triangle Sud.



Cette décision intervient à la demande conjointe du ministre de la Communication, Bakary Sarr, et du ministre du Travail, Mouhamadou Lamine Dianté, à la suite d'une réunion de concertation de trois heures entre les autorités de tutelle et les représentants des travailleurs, Mama Moussa Niang et Youssouf Kaba. Les discussions aboutissent à un accord visant à trouver, en toute urgence, une solution définitive pour la levée de la suspension de l'Accord d'Entreprise.



L'Intersyndicale précise toutefois que ce sursis ne signifie aucunement un abandon de la lutte et rappelle que le préavis de grève, qui entre en vigueur le 1er octobre 2026, reste plus que jamais d'actualité. Les syndicats appellent l'ensemble des agents de la RTS à ne pas baisser la garde et à maintenir la mobilisation, tout en avertissant qu'un grand rassemblement sera organisé au début du mois d'octobre si les engagements pris ne se traduisent pas rapidement en actes concrets.