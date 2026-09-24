Saisie jugée abusive à Diamnah : la jeunesse s'oppose à l'intervention des douanes

Une altercation a opposé, le lundi 22 septembre 2026, des agents de la Douane à des jeunes du village de Diamnah, situé dans la commune de Kafountine (département de Bignona/Sud). La tension est survenue lors d’une opération de contrôle menée sur l’axe Diamnah-Kafountine, un secteur stratégique pour le trafic de marchandises et le commerce transfrontalier.



Selon « L’Observateur », les agents douaniers ont procédé à l'interception d'un véhicule qui transportait du carburant ainsi que des marchandises présumées frauduleuses. La situation s’est rapidement dégradée lorsque des jeunes de la localité se sont opposés à la saisie, jugée abusive par ces derniers. Des échanges houleux ont alors éclaté, empêchant les forces de l'ordre de poursuivre leur intervention sur le terrain.



L'incident pose de nouveau la question du climat social entre les populations locales et les forces de défense et de sécurité dans la zone. Si le petit commerce et le transport informel représentent une source de subsistance majeure pour les habitants, les autorités douanières ont rappelé la nécessité des contrôles pour lutter contre la fraude. Une concertation accrue entre la jeunesse, les élus locaux et les services de sécurité a été préconisée pour apaiser les tensions récurrentes.