Première sur le banc des Lions : Patrick Vieira s'est dit conscient de la responsabilité face aux supporters

Patrick Vieira s’est exprimé à la veille de son premier match à la tête des Lions du Sénégal. Face à la presse, le nouveau sélectionneur a évoqué son duel à distance avec son homologue du Mozambique et a adressé un message fort aux supporters sénégalais, tout en insistant sur la responsabilité qui incombait à son groupe.



Patrick Vieira et le technicien mozambicain partagent un vécu commun sur les terrains au plus haut niveau. Le patron du banc sénégalais a qualifié cette configuration de captivante. « Nous avons tous les deux une certaine expérience en tant que joueurs, et cela peut être important le jour du match », a-t-il déclaré, avant de recadrer les priorités, « je ne veux pas trop parler de mon passé de joueur. L’essentiel, c’est ce que nous allons être capables de faire avec les joueurs que nous avons aujourd’hui et notre capacité à être performants le jour J ». Le technicien français a ajouté qu'il apprécierait échanger avec son confrère à l'issue du coup de sifflet final.



Patrick Vieira a également pris la mesure de la ferveur et des attentes qui entourent la sélection nationale pour cette première sortie officielle. Il a tenu à témoigner sa gratitude envers le public. « Le message que je souhaite adresser aux supporters est avant tout un message de remerciement pour leur soutien. Je sais qu’il y a beaucoup d’attentes autour de ce groupe de joueurs, et c’est un très beau défi pour nous », a-t-il confié. Le sélectionneur a conclu en assurant que l'équipe ferait preuve d'un engagement total, « nous sommes conscients de notre responsabilité. Sur le terrain, nous allons jouer avec fierté et détermination afin de donner à la nation ce qu’elle mérite».