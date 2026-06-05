Cuba: le président Diaz-Canel et plusieurs personnalités du régime sous sanctions américaines

Le gouvernement américain a accentué jeudi 4 juin sa pression sur Cuba en plaçant sous sanctions économiques plusieurs personnalités cubaines, dont le président Miguel Diaz-Canel et des membres de la famille Castro. Washington multiplie ses mesures et ses menaces pour tenter de faire tomber le régime cubain, dont le présiednt Trump a promis la chute.