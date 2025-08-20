Réseau social
Cybercriminalité : Doudou Coulibaly auditionné, son avocat dénonce une “manipulation”
Convoqué ce mercredi à la Division spéciale de la Cybercriminalité, le journaliste Doudou Coulibaly a été auditionné et reste en attente de la décision du commissaire à la Cybersécurité.
 
Son avocat, Me El Hadji Diouf, présent à ses côtés durant l’interrogatoire, a indiqué devant la presse que le procureur s’est autosaisi du dossier avant de le confier à la Cybercriminalité.
 
Selon lui, son client a été entendu au sujet de ses déclarations liées à la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Türkiye, ainsi que d’un montage vidéo et de photos accompagnés de commentaires.
 
Me Diouf a précisé que Doudou Coulibaly a nié toute implication, affirmant ne pas être l’auteur de ces montages. “Doudou est victime d’une grosse manipulation orchestrée par un individu. C’est cette personne à l’origine de la machination qui devrait être convoquée”, a-t-il martelé.

Doudou Coulibaly est poursuivi pour " injures, offense à un chef d'Etat étranger et offense à une personne exerçant les mêmes prérogatives que le président de la République". 
Moussa Ndongo

Mercredi 20 Août 2025 - 18:56


