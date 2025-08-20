Cybercriminalité : Doudou Coulibaly auditionné, son avocat dénonce une “manipulation”

Son avocat, Me El Hadji Diouf, présent à ses côtés durant l’interrogatoire, a indiqué devant la presse que le procureur s’est autosaisi du dossier avant de le confier à la Cybercriminalité.

Selon lui, son client a été entendu au sujet de ses déclarations liées à la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Türkiye, ainsi que d’un montage vidéo et de photos accompagnés de commentaires.

Me Diouf a précisé que Doudou Coulibaly a nié toute implication, affirmant ne pas être l’auteur de ces montages. “Doudou est victime d’une grosse manipulation orchestrée par un individu. C’est cette personne à l’origine de la machination qui devrait être convoquée”, a-t-il martelé.



Doudou Coulibaly est poursuivi pour " injures, offense à un chef d'Etat étranger et offense à une personne exerçant les mêmes prérogatives que le président de la République".

Convoqué ce mercredi à la Division spéciale de la Cybercriminalité, le journaliste Doudou Coulibaly a été auditionné et reste en attente de la décision du commissaire à la Cybersécurité.