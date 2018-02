Cybercriminalité au Sénégal : Plus de 142 plaintes recensées par la Cdp

La présidente de la Cdp a souligné que des efforts ont été faits dans le cadre de la protection des données personnelles. Car, dit-elle, « aujourd’hui les Sénégalais savent qu’il existe une structure dont ils peuvent se rapprocher, s’ils sentent des manquements par rapport à leur vie privée ».



Selon Mme Ndiaye depuis 2014, plus de 142 plaintes portant sur les traitements relatifs au système de vidéosurveillance et sur les réseaux sociaux, ont été recensées par la Cdp. «Ces plaintes portent sur des données médicales et sur des médias, notamment la presse en ligne », renseigne la présidente de la Cdp lors d’un panel à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la protection des données personnelles.



Dans un contexte où tous les pays sont confrontés au même défi relatif à la protection des vies privées, la loi doit, selon Awa Ndiaye, être contraignante. De ce fait, la Cdp exhorte l’Etat à sensibiliser les populations par rapport aux données privées. Elle souhaite une application de la loi sur la cybercriminalité.



Ainsi, la Cdp condamne le site « seneporno » qui, selon Mme Ndiaye diffuse des vidéos pornographiques sans le consentement des acteurs. Pour y mettre un terme, la Cdp a saisi la Brigade contre la cybercriminalité et le Premier ministre, dans le cadre d’une enquête pour identifier et arrêter l’administrateur dudit site. Avant d’inviter les médias à jouer leur partition.