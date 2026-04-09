Championnat africain de football scolaire : Les Lionceaux du Sénégal survolent le Maroc et s'offrent une finale

L'équipe scolaire du Sénégal (U 15) a validé son ticket pour la grande finale du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF, en écrasant le Maroc (4-0), ce jeudi. Les jeunes Lionceaux affronteront l'Ouganda ce vendredi pour décrocher le titre continental qui se joue actuellement au Zimbabwe.



Dans une demi-finale qui s'annonçait pourtant disputée face au Maroc, les protégés du staff sénégalais n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Avec un score sans appel de 4-0 et en alliant efficacité offensive et solidité défensive, les Lionceaux ont dominé les débats de bout en bout, confirmant leur statut de favoris dans cette compétition dédiée aux établissements scolaires.



Pour monter sur la plus haute marche du podium, le Sénégal devra se défaire de l'Ouganda, réputés pour leur impact physique et leur discipline.



Après les succès des A, des locaux (CHAN), des U20 et des U17, le Sénégal a l'occasion d'ajouter une nouvelle ligne dorée à son palmarès international à travers les U15.