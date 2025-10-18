Réseau social
Cybercriminalité : une célèbre voyante sur tik tok arrêtée pour « injures, diffamation… »

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a procédé à l’arrestation de A. D., connue sous le pseudonyme de « la Grande voyante », pour des faits « d’injures publiques, calomnies, diffamation et appel au meurtre, commis à travers les réseaux sociaux », a rapporté Les Échos.
 

Selon les premières informations du journal, la mise en cause aurait diffusé sur internet des propos jugés violents et diffamatoires à l’encontre de plusieurs personnes, suscitant une vive indignation dans l’opinion. Après exploitation des données numériques, les enquêteurs de la DSC ont pu remonter jusqu’à l’auteure présumée.

Samedi 18 Octobre 2025 - 14:44


