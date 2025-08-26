Cybersécurité : Mamadou Sy Tounkara rentre chez lui après son audition

Le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara a été libéré à l’issue de son audition à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Il a regagné son domicile, a confirmé son avocat, Me El Hadji Diouf.
D’après ce dernier, son client a été entendu dans le cadre de la diffusion d’une fausse nouvelle relative à la proposition de loi criminalisant l’homosexualité.
