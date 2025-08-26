Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Cybersécurité : Mamadou Sy Tounkara rentre chez lui après son audition



Cybersécurité : Mamadou Sy Tounkara rentre chez lui après son audition
Le chroniqueur Mamadou Sy Tounkara a été libéré à l’issue de son audition à la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Il a regagné son domicile, a confirmé son avocat, Me El Hadji Diouf.
 
D’après ce dernier, son client a été entendu dans le cadre de la diffusion d’une fausse nouvelle relative à la proposition de loi criminalisant l’homosexualité.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 26 Août 2025 - 23:58


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter