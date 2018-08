D-média : Bougane épouse une des animatrices, après l’avoir engrossée

Le patron du groupe D-média et candidat à la présidentielle du 24 février 2019, Bougane Gueye Dany s’est tapé une troisième épouse en la personne de Fatima Diack, ancienne animatrice à la SenTV.





Selon le site Dakaractu, l’idylle Bougane Gueye/Fatima Diack dure depuis des années. Le couple a décidé de l’officialiser à la naissance de leur fille Khadiatou Dany Gueye, né hors-mariage et dont le baptême a été célébré dans la plus grande discrétion le 11 août passé dans une clinique privée à Sicap Cité Keur Gorgui.