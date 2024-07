DER: Les marchands ambulants de Colobane reçus par Aïda Mbodji

La Déléguée Générale de la Direction de l'entreprenariat rapide (DER), Aïda Mbodji, a reçu lundi les marchands ambulants de Colobane.



Cette rencontre, selon le député Abass Fall, membre de la coalition Yewwi Askan Wi, a permis de "comprendre beaucoup de choses et de fortes propositions de sortie de crise sont sorties de part et d'autre."



Le parlementaire indique qu'une solution "provisoire sera trouvée pour une bonne cohabitation entre les riverains et les commerçants ambulants en attendant de trouver une solution structurelle à ce problème qui date de Mathusalem."



Il est à rappeler que des opérations de désencombrement sont en cours pour endiguer l'occupation anarchique des routes.