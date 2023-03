DIC: Cheikh Oumar Diagne placé en garde à vue, Karim Xrum Xax entre les mains des enquêteurs

C’est son avocat Me Khoureyssi Ba qui donne l’information. Cheikh Oumar Diagne a été placé en garde à vue à la Division des investigations criminelles (DIC) « pour appel à l'insurrection, appel à la violence contre les institutions et atteinte à la sûreté de l'Etat ». Cela fait suite à une sortie effectuée samedi en compagnie de l’activiste Karim Xrum Xax et le syndicaliste Dame Mbodj, sur la situation actuelle du pays.



L’avocat d’ajouter que « Karim Xrum Xaax vient d'arriver et attend d'être confronté aux enquêteurs ». Lui aussi sera certainement placé en garde à vue. Les deux sont encore sous contrôle judiciaire après une liberté provisoire obtenue il y a quelques mois.