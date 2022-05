DIRECT - Dépôt des dossiers de candidatures pour les Législatives: les grandes coalitions se bousculent à la DGE à la dernière minute

01h 30: déclaration du Directeur général des élections - Sur 25 coalitions, partis et entités indépendantes, seuls 15 se sont présentés à la DGE pour déposer leurs dossiers de candidatures, a affirmé Monsieur Thiendella Fall.



00h 35: des bruits qui circulent dans les couloirs de la DGE laissent entendre que la coalition Wallu Sénégal va rejoindre Yewwi Askan Wi pour une liste commune. Il se dit aussi que c’est Ousmane Sonko qui sera la tête de liste de cette grande coalition de l’opposition. Le PDS accepte de rejoindre donc cette coalition pour une liste nationale commune.



00h 27: la coalition Bunt Bi qui était dernière dans l’ordre de passage du tirage au sort a déposé ses dossiers de candidatures bien avant beaucoup d’autres coalitions. El Haj Ibrahima Mbow, leur mandataire et tête de liste, explique aux micros des journalistes que le premier jour des dépôts, 10 coalitions qui étaient programmées ne se sont pas présentées à la DGE. Aujourd’hui également, d’autres coalitions programmées ne se sont pas présentées. Ce qui fait que Bunt-Bi qui s’est présenté à l’heure convenue a pu déposer ses dossiers sans problème.



00h 25: Les mandataires sont actuellement à l’intérieur de la DGE pour déposer leurs dossiers de candidatures. C’est le calme plat à l’extérieur. Les journalistes attendent la sortie des différents mandataires pour avoir leurs déclarations. À noter que pour le moment, aucune information n’a fuité sur les têtes de liste des grandes coalitions comme YAW, BBY, Wallu.



00h 02: les portails de la Direction générale des élections se referment. Tous les partis et coalitions de partis ont soit déposé leurs dossiers, ou sont à l’intérieur des locaux pour effectuer leurs dépôts, selon l’ordre de passage qui a été défini par un tirage au sort cette semaine.



Récapitulons: Les coalition Gueum Sa Bopp, Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yakaar, Wallu Sénégal et bien d’autres coalitions sont actuellement dans les locaux de la DGE pour effectuer les derniers réglages avant leurs passages devant la Commission qui sera, dans les prochaines 48 heures, chargée de faire le tri pour leur validation ou non.



Les formations politiques qui n’auront pas remplies les conditions de validation de leur liste, auront 48 heures pour le faire. Vers le 12 juin, le Direction générale des élections va ensuite notifier aux uns et aux autres la validité ou non de leurs dossiers de candidatures.



23h 52: Arrivée de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar représentée par Benoît Sambou.



23 heures 31: Arrivée de la coalition Yewwi Askan Wi, représentée par Déthié Fall et El Haj Malick Ndiaye (porte-parole du Pastef).



Selon Déthié Fall, tous leurs dossiers sont en règle et prêts à être déposés auprès de l’autorité compétente.