Daaka 2025 : Le centre de santé de Médina Gounass renforcé en médicaments et équipements médicaux d'une valeur de 12 millions CFA

À l'occasion de l'édition 2025 du Daaka, événement religieux majeur qui rassemble chaque année des milliers de fidèles, le centre de santé de Médina Gounass a bénéficié d'un important appui en médicaments et produits pharmaceutiques.



Ce don, d'une valeur estimée à 12 millions de francs CFA, a été offert par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale. La remise officielle a été faite par le Directeur régional de la santé de Kolda, Dr Yaya Baldé, en présence des autorités locales et des responsables sanitaires.



Profitant de cette occasion, Dr Baldé a annoncé une autre bonne nouvelle pour les pèlerins et la population locale : l'arrivée imminente de deux camions médicalisés, l'un dédié aux consultations médicales et l'autre équipé pour la radiologie mobile. Ces dispositifs permettront d'assurer une meilleure couverture sanitaire tout au long du Daaka, qui a débuté hier, samedi, et qui mobilise des participants venus de tout le pays et de la sous-région.



Les autorités sanitaires ont réaffirmé leur engagement à garantir un accès rapide et efficace aux soins durant toute la durée de cet événement religieux.