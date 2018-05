Dagana : 9 tonnes de produits impropres à la consommation saisies

Neuf (9) tonnes de produits impropres à la consommation ont été saisies à Dagana. Le service du commerce évalue la marchandise à 10 millions de F CFA. Son responsable invite les consommateurs à la vigilance sur les dates de péremption des produits qu’ils achètent surtout à cette période de ramadan.« Aux cours de nos différentes opérations, tout au long de l’année, nous avons eu à procéder à différentes opérations de retrait de beaucoup de produits. On peut en citer les lampes à incandescence, dont l’utilisation est interdite au Sénégal, 6000 ampoules dont la valeur est estimée à 1 800 000. Nous avons aussi des sachets en plastique de faible micronage dont la valeur est estimée autour de 2 000 000. Nous avons aussi des médicaments dont la valeur tourne autour de 10 000 000 . Beaucoup d’autres produits contrefaits comme les mouchoirs, les pâtes dentaire Colgate, médiane, les brosses à dents…», livre Papa Bigué Ndiaye.Il ajoute que plus de 9 tonnes de produit ont été détruites estimées à 10 000 000 F CFA. Toutefois, il appelle les populations à la vigilance. « Nous appelons la population à être vigilante. Nous les proposons de regarder les dates de péremption. Et ils doivent être leur propre contrôleur en veillant surtout à la qualité des produits qu’ils achètent », a-t-il suggéré.